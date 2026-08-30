Главные новости за выходные 29–30 августа

Владимир Путин 29 августа встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Как позднее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, визит господина Лукашенко в Москву не связан с недавней поездкой главы ЦРУ Рэтклиффа.

У берегов непризнанной Турецкой республики Северного Кипра перевернулся пассажирский паром с 279 людьми на борту. Инцидент произошел примерно в 2–2,5 км от побережья города Гирне. Спасли около 200 человек. Судьба 60-70 пассажиров неизвестна.

До девяти выросло число пропавших после наводнения в Непале россиян. На сегодняшний день нашли тела 788 человек. Почти 2,5 тыс. числятся пропавшими без вести.

Власти Нигера задержали десятки военнослужащих после подавления мятежа в столице Ниамее. Бои продолжались несколько часов. Минобороны страны заявило о предотвращении военного переворота.

Канада исключила бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из санкционного списка. Глава МИД Канады Анита Ананд получила от господина Чубайса заявление об исключении из списка санкций, «содержащее разумные основания» для этого. Какие основания он привел, не уточняется.

Под контроль ВС РФ 30 августа перешли два села в Сумской области Украины: Великий Прикол и Садки. Как сообщили в Минобороны РФ, оба села заняли подразделения российской группировки войск «Север».

Два логистических объекта Ozon в Ростовской области попали под атаку беспилотников утром 29 августа. Работа комплекса была приостановлена. 30 августа под удар попал склад Ozon в Белгороде.

Суд арестовал двух девочек-подростков по делу об убийстве мальчика в деревне под Орехово-Зуево (Московская область). Срок ареста — два месяца. Мальчик пропал 26 августа. На следующий день его тело нашли в подвале заброшенного общежития ПТУ. На торсе, шее и руках ребенка были ножевые ранения. Подозреваемых задержали 28 августа.

Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Локомотива» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

Бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер умер в возрасте 93 лет.

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