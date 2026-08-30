В Белгороде атакован сортировочный центр Ozon

ВСУ атаковали сортировочный центр и хаб доставки Ozon в Белгороде, сообщила пресс-служба маркетплейса. Все работники были эвакуированы. Есть пострадавшие, их точное число не приводится.

На объекте начался пожар, его локализовали. «Пока не доставляем и не принимаем заказы клиентов, не принимаем товары от продавцов в Белгороде и области. Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты»,— написала пресс-служба Ozon. На месте работают экстренные службы.

ВСУ атакуют склады Ozon с 22 августа. Под удары попали объекты в Краснодарском крае, Дагестане, Ставропольском крае, Адыгее, Ростовской области и других регионах. Об атаке на Белгородскую область сообщил врио главы региона Александр Шуваев. По его словам, ВСУ атаковали Белгород ракетами, в некоторых местах вспыхнули пожары, пострадали местные жители.