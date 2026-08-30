У берегов Северного Кипра перевернулся паром с 279 пассажирами

У берегов непризнанной Турецкой республики Северного Кипра перевернулся пассажирский паром с 279 людьми на борту. Инцидент произошел примерно в 2–2,5 км от побережья города Гирне. Капитан судна заметил поступление воды в носовую часть парома и попытался повернуть обратно к берегу, однако вскоре судно опрокинулось и начало тонуть.

Спасательная операция была развернута незамедлительно. К месту происшествия прибыли катера береговой охраны и другие суда, а также направлены машины скорой помощи. Министерство транспорта Республики подтвердило факт крушения и сообщило о том, что спасательная операция продолжается.

По последним данным, на пароме находились 279 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были русскоговорящие туристы, их гражданство сейчас уточняется. Есть пострадавшие, но точное число и состояние раненых не раскрываются. Информации о погибших пока не поступало.

Судно следовало из порта Кирении в порт Тасуку. Пассажирское судно принадлежит компании Filo Denizcilik.