Российские военные заняли два села в Сумской области

Под контроль ВС РФ перешли два села в Сумской области Украины: Великий Прикол и Садки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, оба села заняли подразделения российской группировки войск «Север». Садки окружены лесным массивом и находятся в пяти километрах от российско-украинской границы. Великий Прикол находится на левом берегу реки Прикол в Краснопольском районе Сумской области.