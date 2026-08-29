Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса
Канада исключила бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из санкционного списка. Соответствующее решение было опубликовано 26 августа в официальном вестнике канадского правительства Canada Gazette.
Анатолий Чубайс
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Согласно публикации, глава МИД Канады Анита Ананд получила от господина Чубайса заявление об исключении из списка санкций, «содержащее разумные основания» для этого. Какие основания он привел, не уточняется. В правительстве пояснили, что Канада считает процедуру исключения из санкционного списка «имеющей решающее значение для справедливого применения санкций».
Снятие санкций означает, что Анатолию Чубайсу разрешен въезд в Канаду, а ее гражданам больше не запрещено вести с ним бизнес. «Хотя снятие этих запретов теоретически позволяет Анатолию Чубайсу вести бизнес с канадцами и наоборот, неизвестно, будет ли он фактически участвовать в каких-либо подобных сделках»,— уточнили в правительстве Канады.
Канада с 2014 года ввела санкции против более чем 3400 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдавии в связи с их поддержкой СВО. Анатолий Чубайс был внесен в санкционный список в июне 2025 года.
В феврале 2026-го он обратился в Федеральный суд Канады с иском, требуя обязать канадский МИД исключить его из санкционного списка. В обоснование своей позиции он «описал свою историческую оппозицию» президенту России и вынужденный отъезд из страны в 2022 году.
Анатолий Чубайс подал иск в Федеральный суд Канады, требуя выдать судебный приказ, обязывающий МИД страны принять решение по его заявлению об исключении из санкционного списка. Заявление в канадский МИД было подано им в сентябре 2025 года, тогда как на момент обращения в суд прошло 162 дня при установленном 90-дневном сроке рассмотрения. В обоснование своей позиции он приложил автобиографию, где описал свою оппозицию президенту РФ, протесты против военной операции и вынужденный отъезд из страны в 2022 году.
Господин Чубайс также информировал МИД Канады о решении ПАСЕ, которая не признала "Фонд борьбы с коррупцией" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) «российской демократической силой», утверждая, что именно этот фонд инициировал его включение в санкционные списки. Он подчеркнул, что санкции наносят ему непропорциональный ущерб, так как его активы в России арестованы, зарубежные доходы незначительны, а репутационный урон ставит его в один ряд с теми, кому он противостоял.
Канадский суд принял иск Владимира Лисина, который также просит суд обязать министра иностранных дел Канады незамедлительно вынести решение по его обращению. Владимир Лисин попал под канадские санкции 13 июня 2025 года и в июле обратился в МИД за исключением из санкционного списка, однако ответа до сих пор не получил.