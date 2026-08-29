Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса

Канада исключила бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из санкционного списка. Соответствующее решение было опубликовано 26 августа в официальном вестнике канадского правительства Canada Gazette.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно публикации, глава МИД Канады Анита Ананд получила от господина Чубайса заявление об исключении из списка санкций, «содержащее разумные основания» для этого. Какие основания он привел, не уточняется. В правительстве пояснили, что Канада считает процедуру исключения из санкционного списка «имеющей решающее значение для справедливого применения санкций».

Снятие санкций означает, что Анатолию Чубайсу разрешен въезд в Канаду, а ее гражданам больше не запрещено вести с ним бизнес. «Хотя снятие этих запретов теоретически позволяет Анатолию Чубайсу вести бизнес с канадцами и наоборот, неизвестно, будет ли он фактически участвовать в каких-либо подобных сделках»,— уточнили в правительстве Канады.

Канада с 2014 года ввела санкции против более чем 3400 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдавии в связи с их поддержкой СВО. Анатолий Чубайс был внесен в санкционный список в июне 2025 года.

В феврале 2026-го он обратился в Федеральный суд Канады с иском, требуя обязать канадский МИД исключить его из санкционного списка. В обоснование своей позиции он «описал свою историческую оппозицию» президенту России и вынужденный отъезд из страны в 2022 году.