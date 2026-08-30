После подавления мятежа в Нигере задержали десятки военнослужащих

Власти Нигера задержали десятки военнослужащих после подавления мятежа в столице Ниамее. Это следует из репортажа государственной телерадиокомпании RTN.

«Бои продолжались несколько часов в разных местах, что позволило силам безопасности постепенно взять ситуацию под контроль, арестовать и обезвредить этих мрачных солдат», — сообщила телекомпания (цитата по Associated Press). В репортаже показали кадры с десятками задержанных молодых военнослужащих.

Вчера Минобороны Нигера заявило о предотвращении военного переворота. По сведениям ведомства, приписанные к военной базе в Ниамее военнослужащие открыли стрельбу по «важным объектам». По данным AP, столкновения продолжались почти сутки. Причиной мятежа было недовольство ростом насилия со стороны боевиков при действующем правительстве, пишет агентство.

В МИД России рассказали, что нападения на государственные объекты в Ниамее были «отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны». Ситуация сейчас находится под контролем властей, отметили в ведомстве.