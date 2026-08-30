После подавления мятежа в Нигере задержали десятки военнослужащих
Власти Нигера задержали десятки военнослужащих после подавления мятежа в столице Ниамее. Это следует из репортажа государственной телерадиокомпании RTN.
«Бои продолжались несколько часов в разных местах, что позволило силам безопасности постепенно взять ситуацию под контроль, арестовать и обезвредить этих мрачных солдат», — сообщила телекомпания (цитата по Associated Press). В репортаже показали кадры с десятками задержанных молодых военнослужащих.
Вчера Минобороны Нигера заявило о предотвращении военного переворота. По сведениям ведомства, приписанные к военной базе в Ниамее военнослужащие открыли стрельбу по «важным объектам». По данным AP, столкновения продолжались почти сутки. Причиной мятежа было недовольство ростом насилия со стороны боевиков при действующем правительстве, пишет агентство.
В МИД России рассказали, что нападения на государственные объекты в Ниамее были «отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны». Ситуация сейчас находится под контролем властей, отметили в ведомстве.
Министерство обороны Нигера 29 августа 2026 года заявило о предотвращении военного госпереворота, который пыталась совершить группа военнослужащих, устроившая стрельбу ночью в столице Ниамее. По данным министерства, военнослужащие, приписанные к базе в Ниамее, открыли огонь по «важным объектам», включая президентский дворец, аэропорт и национальную телестанцию.
Источники Reuters в службах безопасности сообщили, что часть нападавших была «нейтрализована», а оставшиеся скрылись. Звуки стрельбы и взрывов раздавались у международного аэропорта имени Диори Амани и вокруг резиденции президента, также был атакован крупный военный объект «База 101».