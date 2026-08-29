В Подмосковье арестовали двух школьниц по делу об убийстве мальчика

Суд арестовал двух девочек-подростков по делу об убийстве мальчика в деревне под Орехово-Зуево (Московская область). Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Срок ареста — два месяца, уточнил собеседник «РИА Новости».

Мальчик пропал 26 августа. На следующий день его тело нашли в подвале заброшенного общежития ПТУ. На торсе, шее и руках ребенка были ножевые ранения. Подозреваемых задержали 28 августа.