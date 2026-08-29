Два склада Ozon в Ростовской области остановили работу из-за атаки БПЛА
Два логистических объекта Ozon в Ростовской области приостановили работу из-за ночной атаки беспилотников. Пострадавших среди работников нет. В компании отметили, что заранее провели эвакуацию персонала.
На одном объекте «возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», сообщили в пресс-службе. Работа комплекса остановлена на время проверки территории экстренными службами. Поставки пока не принимаются, товары перенаправляют на другие объекты.
Еще один логистический центр в этом районе тоже приостановил работу «из соображений безопасности», добавили в компании.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов в регионе пострадали семь человек.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь регулярно сообщает о последствиях атак беспилотников, которые затрагивают регион. Так, 25 августа 2026 года Новошахтинский НПЗ временно приостановил работу после атаки БПЛА, при этом губернатор заявлял о сбитии около 30 БПЛА над областью. В ночь на 27 июля 2026 года в Таганроге был поврежден промышленный объект в результате массированной атаки беспилотников, сбито около 50 дронов. В ночь на 25 июля 2026 года в Ростове-на-Дону четыре человека пострадали из-за падения обломков беспилотников, которые повредили многоквартирные и частные дома, а также коммерческие и складские помещения.