Два склада Ozon в Ростовской области остановили работу из-за атаки БПЛА

Два логистических объекта Ozon в Ростовской области приостановили работу из-за ночной атаки беспилотников. Пострадавших среди работников нет. В компании отметили, что заранее провели эвакуацию персонала.

На одном объекте «возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», сообщили в пресс-службе. Работа комплекса остановлена на время проверки территории экстренными службами. Поставки пока не принимаются, товары перенаправляют на другие объекты.

Еще один логистический центр в этом районе тоже приостановил работу «из соображений безопасности», добавили в компании.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов в регионе пострадали семь человек.