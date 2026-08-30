Число погибших при наводнении в Непале превысило 780

Количество погибших при наводнении на границе Непала и Китая выросло до 788. Об этом сообщило Sidha Kura со ссылкой на данные непальской полиции.

Больше всего погибших нашли в районе Читван — 264 человека. В Расуве обнаружили тела 13 человек, в Нувакоте — 52, в Дхадинге — 50, в Горкхе — 58, в Навалпараси-Ист — 194, в Навалпараси-Вест — 120, в Танахуне — 37. Всего, по данным полиции, было спасено свыше 2,7 тыс. человек.

Российское посольство в Непале сообщило, что пропавшими числятся минимум девять россиян. Непальские власти, по данным диппредставительства, временно захоронят погибших перед тем, как у них соберут образцы ДНК для установления личности каждой жертвы наводнений.

Наводнение началось после того, как от ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа откололась часть. Сход ледяной массы спровоцировал сели. Они вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. Почти 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Власти оценили ущерб минимум в $4 млрд.