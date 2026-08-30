Песков: визит Лукашенко в Москву не связан с поездкой главы ЦРУ Рэтклиффа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Белоруссии не зависят от контактов с США. Так господин Песков ответил на вопрос, была ли связана встреча руководителей союзных стран с приездом в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Российско-белорусские отношения — это совершенно самостоятельное измерение, которое никоим образом не зависит от контактов с американцами», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в интервью ИС «Вести».
Дмитрий Песков также указал, что спецслужбы зачастую продолжают контакты, даже когда этого не делают дипломаты. «Это, скорее, нужно рассматривать с большим знаком плюс. А слухов всегда было много», — отметил он.
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Источники Axios сообщали, что господин Рэтклифф предложил провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. 27 августа в столицу России с рабочим визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вчера он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа 2026 года, но его визит не был анонсирован. По данным американских СМИ, он мог быть связан с информацией о подготовке России к возможным провокациям в отношении европейских союзников по НАТО. Также высказывались версии о связи визита с усилением экономического и санкционного давления на Иран со стороны США или с обменом заключенными между США и Россией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты состоялись по линии спецслужб, но встреча Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. При этом Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, подтвердил факт встречи с Рэтклиффом в Москве, назвав это обычной практикой руководителей спецслужб разных стран.
В ноябре 2021 года предшественник Рэтклиффа, Уильям Бёрнс, также посещал Россию. После прихода к власти Дональда Трампа в январе 2025 года, Сергей Нарышкин говорил о возможности личной встречи с Рэтклиффом.