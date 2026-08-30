Песков: визит Лукашенко в Москву не связан с поездкой главы ЦРУ Рэтклиффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Белоруссии не зависят от контактов с США. Так господин Песков ответил на вопрос, была ли связана встреча руководителей союзных стран с приездом в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Российско-белорусские отношения — это совершенно самостоятельное измерение, которое никоим образом не зависит от контактов с американцами», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в интервью ИС «Вести».

Дмитрий Песков также указал, что спецслужбы зачастую продолжают контакты, даже когда этого не делают дипломаты. «Это, скорее, нужно рассматривать с большим знаком плюс. А слухов всегда было много», — отметил он.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Источники Axios сообщали, что господин Рэтклифф предложил провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. 27 августа в столицу России с рабочим визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вчера он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.