Около 200 человек спасены с тонущего парома на Кипре

С тонущего парома у берегов непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) спасли около 200 человек. Об этом сообщил мэр города Кирении Мурат Шенкюль. Судьба 60-70 пассажиров неизвестна. Премьер-министр ТРСК Унал Устель заявил о шести погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters TV / Reuters Фото: Reuters TV / Reuters

«Среди наших граждан, доставленных на берег, есть люди в хорошем состоянии, но, к сожалению, есть и те, кто погиб... Мы надеемся, что все наши граждане благополучно доберутся до берега, но процесс транспортировки сильно затруднен из-за волн на море»,— сказал господин Шенкюль (цитата по Ahaber).

По данным господина Устеля, на борту находилось 267 человек, из которых 172 спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пострадавших доставили в больницу Кирении имени доктора Акчичека и государственную больницу Лефкоши.

Судно перевернулось сегодня примерно в 2–2,5 км от побережья Кирении. Капитан судна заметил, что в носовой части парома начала скапливаться вода. Паром не успел вернуться к берегу — он опрокинулся и начал тонуть. Власти Северного Кипра развернули спасательную операцию.