«Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Локомотива» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

Гол в ворота «Локомотива» забил с пенальти защитник «Динамо» Максим Осипенко на 73-й минуте. По итогам матча «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Локомотив» — на 14-м месте с тремя баллами.

В следующем туре «Динамо» сыграет с московским «Спартаком». Игра пройдет на ВТБ Арене в Москве 6 сентября. «Локомотив» в тот же день встретится в гостях с калининградской «Балтикой».