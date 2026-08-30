До девяти выросло число пропавших после наводнения в Непале россиян

С восьми до девяти выросло количество пропавших после наводнения в Непале россиян. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Непале.

На сегодняшний день нашли тела 788 человек. Почти 2,5 тыс. числятся пропавшими без вести. Власти Непала заявили о временном захоронении погибших, у которых позднее будут собирать образцы ДНК для установления личностей.

Наводнения на границе Непала и Китая началось после обвала части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг 25 августа. Это спровоцировало сход селей, которые привели к разрушениям в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.