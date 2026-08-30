До девяти выросло число пропавших после наводнения в Непале россиян
С восьми до девяти выросло количество пропавших после наводнения в Непале россиян. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Непале.
На сегодняшний день нашли тела 788 человек. Почти 2,5 тыс. числятся пропавшими без вести. Власти Непала заявили о временном захоронении погибших, у которых позднее будут собирать образцы ДНК для установления личностей.
Наводнения на границе Непала и Китая началось после обвала части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг 25 августа. Это спровоцировало сход селей, которые привели к разрушениям в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.
Власти Непала продолжают контролировать уровень воды в двух горных озерах, расположенных выше по течению от зоны наводнения, поскольку риск нового наводнения сохраняется. Одно из озер увеличилось в размерах и не имеет видимого стока, что может привести к нарастанию давления воды. В настоящее время в Непале подтверждена гибель 489 человек, еще пятеро погибли в китайском Тибете, а почти 1000 человек числятся пропавшими без вести по данным на 28 августа 2026 года.
По состоянию на 29 августа 2026 года, Непалу потребуется от 4 до 5 миллиардов долларов на восстановление после оползня и наводнения, вызванных обвалом ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Общая сумма ущерба оценивается и пока не является окончательной. Сели, образовавшиеся после обвала ледника, вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.