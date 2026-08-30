Умер бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер

Бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Господин Вольмер окончил Владивостокское высшее инженерное мореходное училище в 1957 году. Затем он больше 10 лет ходил на судах морского флота, дослужившись до должности капитана. С 1981 по 1986 год Юрий Вольмер возглавлял Дальневосточное морское пароходство.

Министерством морского флота господин Вольмер руководил с 1986-го по 1991 год. Он курировал создание высокотехнологичных перевозочных комплексов, развитие портовой инфраструктуры и реализацию программ по заказу флота за рубежом, отметили в Минтрансе. С 1992 года бывший министр руководил «Компанией Усть-Луга», специализирующейся на строительстве портов.

За свою карьеру Юрий Вольмер удостоился орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», а также звания «Почетный работник морского флота».