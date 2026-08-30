Главные анонсы 31 августа — 6 сентября

31 августа, понедельник

В Киргизии начнутся VI Всемирные игры кочевников.

В Уиклоу (Ирландия) начнется неформальная встреча министров обороны ЕС.

В Эшвилле (США) откроется встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20.

1 сентября, вторник

Во Владивостоке откроется Восточный экономический форум.

В России планируется массовое введение цифрового рубля Банком России.

В Казахстане начнутся военные учения «Батыл Тойтарыс».

2 сентября, среда

В Москве откроется Московская международная книжная ярмарка.

В Эстонии на внеочередном заседании парламента пройдут выборы президента.

В Венеции откроется 83-й Венецианский международный кинофестиваль.

3 сентября, четверг

В городе Большие Кабаны (Татарстан) откроется международный салон «Комплексная безопасность».

4 сентября, пятница

В Хабаровске откроется II Российско-китайский форум.

В Ереване откроется выставка Armenia EXPO 2026.

5 сентября, суббота

В Москве начнется празднование Дня города.

В Нячанге (Вьетнам) пройдет финал конкурса красоты «Мисс мира».

6 сентября, воскресенье

В Москве пройдет общемосковский крестный ход, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во Франции состоится внутрипартийное голосование Французской компартии, на котором выберут кандидата в президенты от ФКП.