Главные анонсы 31 августа — 6 сентября
Важные и интересные события предстоящей недели
31 августа, понедельник
В Киргизии начнутся VI Всемирные игры кочевников.
В Уиклоу (Ирландия) начнется неформальная встреча министров обороны ЕС.
В Эшвилле (США) откроется встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20.
1 сентября, вторник
Во Владивостоке откроется Восточный экономический форум.
В России планируется массовое введение цифрового рубля Банком России.
В Казахстане начнутся военные учения «Батыл Тойтарыс».
2 сентября, среда
В Москве откроется Московская международная книжная ярмарка.
В Эстонии на внеочередном заседании парламента пройдут выборы президента.
В Венеции откроется 83-й Венецианский международный кинофестиваль.
3 сентября, четверг
В городе Большие Кабаны (Татарстан) откроется международный салон «Комплексная безопасность».
4 сентября, пятница
В Хабаровске откроется II Российско-китайский форум.
В Ереване откроется выставка Armenia EXPO 2026.
5 сентября, суббота
В Москве начнется празднование Дня города.
В Нячанге (Вьетнам) пройдет финал конкурса красоты «Мисс мира».
6 сентября, воскресенье
В Москве пройдет общемосковский крестный ход, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Во Франции состоится внутрипартийное голосование Французской компартии, на котором выберут кандидата в президенты от ФКП.