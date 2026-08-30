Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 494 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 494 беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 29 августа до 08:00 30 августа. Беспилотники сбили над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина