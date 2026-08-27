Для Ростовской области закупят 22,8 тысячи доз вакцины от пневмококка
Министерство здравоохранения Ростовской области объявило тендер на закупку 22 889 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции. Лот размещен на сайте госзакупок. Предметом закупки выступают суспензии для внутримышечного введения, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Согласно документации, схема иммунизации для ранее непривитых лиц старше 60 лет предполагает однократное введение суспензии, далее — через год — введение 23валентной пневмококковой вакцины; повторную дозу этого препарата предусматривается ввести спустя 5 лет.
По условиям контракта, поставка препарата в регион должна быть завершена не позднее 15 декабря. Начальная цена лота — 49,3 млн руб., финансирование предусмотрено за счет средств областного бюджета.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 сентября, определение поставщика запланировано на 3 сентября.