На Дону с торгов продают здание бывшего детсада за 5,3 млн рублей

В станице Егорлыкской Ростовской области выставили на торги структурное подразделение детсада №33 «Светлячок» — бывшее здание детсада №29 «Солнышко». за 5,3 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ГИС Торги» Фото: «ГИС Торги»

Объект расположен по пер. Кочеткова, 32. Это одноэтажное здание 1972 года посторйки, включающее помимо основного корпуса кухню, прачечную, котельную и спортзал. В здании подведены электричество, газ и водоснабжение. Состояние объекта оценено как удовлетворительное.

Имущество находится в муниципальной собственности. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 сентября, сами торги назначены на 19 сентября.

Наталья Белоштейн