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Недостроенный Sheraton в Ростове второй раз не удалось продать на торгах

Аукцион по продаже доли в недостроенном пятизвездочном отеле Sheraton на улице Сиверса в Ростове-на-Дону вновь не состоялся. На торги не поступило ни одной заявки, следует из данных Единого реестра сведений о банкротстве.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальную цену лота перед повторным аукционом снизили с 375 млн до 338 млн рублей. Таким образом, стоимость снизилась на 37 млн рублей, или почти на 10%. Однако даже после снижения потенциальных покупателей не нашлось.

На торги выставлялась доля в размере 63/204 в праве общей долевой собственности на земельный участок. В состав лота также вошли помещения в подвале, цокольном этаже и на 1, 5–9, 18 и 19 этажах здания. Имущество принадлежит самарскому ООО «ПФО ТРАСТ», находящемуся в процедуре банкротства.

Это уже вторая попытка продать актив. В конце июля его выставляли за 375 млн рублей, но тогда также не поступило заявок.

При этом продажа объекта в любом случае не могла бы пройти сразу после определения победителя. Для заключения договора купли-продажи необходимо снять арест с имущества, до этого процедура сделки приостановлена.

Строительство гостиничного комплекса на улице Сиверса, 2е началось в начале 2000-х годов. Проект предусматривал 20-этажный пятизвездочный отель на 307 номеров и 10-этажный бизнес-центр. Объем инвестиций оценивался примерно в $100 млн. Спустя более 20 лет комплекс остается недостроенным.

После очередных несостоявшихся торгов объект, вероятно, будет выставлен повторно. При этом цена лота может быть снижена.

Валерий Климов

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