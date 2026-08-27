Цифровой хаб, выставка «Агрорусь», Культурный форум и презентация рейтинга крупнейших компаний региона от «Ъ»

Малый и средний бизнес, продовольственная безопасность страны, вызовы современной логистики, рынок апартаментов Санкт-Петербурга, современное здравоохранение — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

3 сентября в КВЦ «Экспофорум» развернется Петербургский цифровой хаб — профессиональная бизнес-площадка для поиска технологических решений, обмена опытом и установления прямых деловых связей между компаниями, внедряющими цифровые инструменты, и поставщиками современных ИТ-решений.

Квинтэссенцией мероприятия станут индивидуальные деловые переговоры между заказчиками и поставщиками, а также масштабная конференционная программа. Формат позволит участникам напрямую обсудить реальные задачи, представить продукты и услуги, найти новых партнеров и договориться о дальнейших шагах по сотрудничеству.

Деловая программа форума включает в себя семь тематических сессий: «Круглый стол Санкт-Петербургского Клуба ИТ-директоров», «Цифровая трансформация — 2026: от стратегии к практическим результатам», «Кибербезопасность и защита данных: новые риски и практические решения», «Цифровые коммуникации и маркетинговые технологии», «Цифровая медицина и фарма: ИТ-решения для здравоохранения», «Искусственный интеллект в 1С: практические сценарии применения, кейсы и инструменты для бизнеса» и «ИТ-инфраструктура и автоматизация бизнес-процессов: корпоративные системы управления ресурсами, клиентами, бизнес-аналитикой и процессами, развитие цифровых платформ».

Мероприятие объединит представителей бизнеса, промышленности, финансового сектора, телекоммуникаций, государственных и муниципальных структур, а также разработчиков программного обеспечения, поставщиков оборудования, решений в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта, автоматизации и цифровой инфраструктуры.

«Центр развития и поддержки предпринимательства» при поддержке комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 9 и 10 сентября проведет в КВЦ «Экспофорум» «Мой Бизнес Форум 2026» — ключевое событие для малого и среднего предпринимательства России. Генеральным информационным партнером форума выступает ИД «Коммерсантъ».

Форум является одним из крупнейших федеральных мероприятий, объединяющих молодых предпринимателей, студентов, представителей бизнеса, науки, институтов развития и органов государственной власти. В 2026 году на нем ожидается присутствие свыше 10 тыс. участников из 130 городов России и десяти стран. В программе выступления — более 150 спикеров и десять тематических сцен. Хедлайнерами заявлены дизайнер Артемий Лебедев, основатель компании «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.

С 16 по 18 сентября в КВЦ «Экспофорум» состоится международная агропромышленная выставка «Агрорусь». Имея 35-летнюю историю, она стала одной из ведущих отраслевых платформ, объединяющих аграрную отрасль, сельхозпроизводителей, переработку и бизнес-сервисы, и одним из крупнейших специализированных мероприятий в сфере АПК, где ежегодно формируется профессиональное сообщество, определяются векторы развития сельского хозяйства и заключаются стратегические контракты.

Ключевая миссия проекта — развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности страны и расширение межрегионального сотрудничества, открывающее отечественной продукции выход на новые рынки.

Конгрессно-деловая программа включает в себя такие темы, как цифровизация продовольственной индустрии и пищевой промышленности; импортонезависимые решения и технологический суверенитет; экспорт и международное сотрудничество; кадры, наука и образование; сельский и аграрный туризм, культурное наследие; а также актуальные проблемы продовольственной безопасности и устойчивого развития территорий.

18 сентября конкурс «Доверие потребителей» проводит бизнес-завтрак «Рынок апартаментов в Санкт-Петербурге в 2026 году. Синергия авторского стиля, умных технологий и доходных инвестиций». Его участники обсудят рынок апартаментов Санкт-Петербурга в 2026 году: динамику цен и арендных ставок, прогнозы доходности и рисков, ключевые характеристики апартаментов для платежеспособного спроса и изменения в структуре спроса.

Также запланирован разговор об изменениях в регулировании и налогообложении, которые влияют на рынок апартаментов в 2026 году, и юридических рисках при эксплуатации апартаментов, таких как, например, короткая аренда и классификация недвижимости. Эксперты рынка расскажут о синергии авторского стиля, умных технологий и доходов — о том, что понимается под «авторским стилем» применительно к апартаментам, какие элементы приносят наибольшую добавленную стоимость и как сочетать авторство дизайна и стандарты для масштабирования.

На завтраке будет представлен кейc девелопера: проекты апартаментов с авторским образом и smart-системами. Участники обсудят влияние таких систем на операционные показатели; узнают решения, которые помогают повысить заполняемость и среднюю ставку аренды, а также обеспечивают кибербезопасность и защиту персональных данных жильцов. Эксперт расскажет о том, какие энергоэффективные решения наиболее рентабельны для апарт-проекта и насколько готовы платить больше за «зеленые» решения жильцы и арендаторы.

22 сентября «Коммерсантъ Северо-Запад» проведет в своем конференц-зале круглый стол «Баланс на фоне структурных изменений: вызовы современной логистики в 2026 году».

Сегодня ключевым запросом со стороны бизнеса в наземной логистике становится безопасность. На фоне снижения грузооборота, усиления государственного контроля и роста себестоимости перевозок компании жестче оценивают и страхуют свои риски. Причем, как отмечают участники рынка, риски стали более комплексными: от физических в виде краж грузов и их простоя до цифровых и даже экологических. Еще одним вызовом в сфере перевозок стали излишние меры контроля со стороны государственных органов, что влечет за собой рост операционных расходов.

Эксперты и участники рынка обсудят, какие риски сегодня приходится закладывать в логистику, как возвращать переплаченные таможенные платежи и какие возможности дает статус уполномоченного экономического оператора.

24 сентября «Коммерсантъ Северо-Запад» планирует провести в своем офисе круглый стол «Современное здравоохранение: технологии, качество, доступность». Развитие медицинских технологий, внедрение цифровых решений и повышение качества медицинской помощи становятся ключевыми направлениями трансформации системы здравоохранения.

В рамках круглого стола представители медицинского сообщества, органов власти, бизнеса и экспертной среды обсудят актуальные тенденции отрасли, вопросы доступности медицинских услуг, внедрения инновационных практик и перспективы развития здравоохранения в современных условиях. Особое внимание будет уделено поиску эффективных решений, направленных на повышение качества жизни и сохранение здоровья населения.

С 24 по 26 сентября сразу на нескольких площадках Санкт-Петербурга пройдет XII Санкт-Петербургский международный форум — Форум объединенных культур. Он проводится с 2012 года и зарекомендовал себя как уникальная дискуссионная площадка для сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также открытого и содержательного обсуждения вопросов, возникающих по мере развития современной культурной среды.

Мероприятие объединяет представителей разных стран, национальностей и профессий, среди которых официальные делегации из более чем 50 стран мира, деятели культуры и искусства, представители органов государственной власти, международных организаций и бизнеса, эксперты и ведущие СМИ.

В 2026 году темой форума станет «Объединенные культуры — общие ценности». Программа включает обсуждение ключевых трендов развития современной культуры и креативных индустрий, обмен опытом с международными экспертами и лидерами культурной индустрии, установление профессиональных связей с представителями власти, бизнеса и искусства, диалог о сохранении культурного наследия и развитии многообразия культур, изучение влияния новых технологий на культурную среду.

30 сентября ИД «Коммерсантъ» проведет презентацию ежегодного рейтинга крупнейших компаний Северо-Западного федерального округа по приросту выручки за отчетный период (2024–2025 годы). Объектом исследования являются организации нефинансовой сферы, обеспечившие выручку не менее 1 млрд рублей. Гостями мероприятия станут руководители крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вошедших в рейтинг проекта, партнеры ИД «Коммерсантъ», представители власти, известные персоны из мира бизнеса, культуры и спорта.

В этот же день, 30 сентября, организаторы конкурса «Доверие потребителей» проведут бизнес-завтрак «Архитектура согласия. Роль девелоперов и экспертов в эволюции городского пространства».

Подготовила Светлана Куликова