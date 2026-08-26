Недостроенную гостиницу в Батайске выставили на торги за 89,5 млн рублей

Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставило на открытый аукцион арестованный недострой и земельный участок в Батайске, начальная стоимость лота составляет 89,5 млн рублей. Лот опубликован на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: торги-россии.рф Фото: торги-россии.рф

На аукцион выставлен земельный участок площадью 1789 кв. м и расположенное на нем здание-недострой площадью 1212,2 кв. м в Батайске на улице М. Горького, 582-в.

Категория земель позволяет размещать на участке гостиницы, мотели, продовольственные и непродовольственные магазины. Размер задатка — 17,99 млн руб.

Прием заявок пройдет с 11 августа по 15 сентября 2026 года. Ценовые предложения принимаются 17 и 18 сентября 2026 года. Торги пройдут в форме открытого аукциона на площадке TORGI.GOV.RU.

Объект представляет собой долгострой. Ранее на этом месте находился универмаг «Россия», затем в здании работали мебельный магазин и бильярдная. Позже началось строительство гостиницы, которое не завершилось. Впоследствии собственником недостроя стал Артак Бабаян. В 2021 году подавался иск о признании его банкротом, в 2022 году производство по делу прекратили, после чего имущество попало в процедуру реализации для погашения долгов.

Тат Гаспарян