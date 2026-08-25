Главные новости за 25 августа. Кубань, Крым, Адыгея

На образование в Краснодарском крае в 2026 году направили около 234 млрд рублей. Глава региона подчеркнул, что укрепление сферы образования остается приоритетом, несмотря на все сложности, объем финансирования не уменьшен.

Один из крупнейших российских ритейлеров — группа компаний «Магнит» — с 1 сентября начнет принимать оплату в цифровых рублях. Новая форма национальной валюты станет доступна во всех магазинах всех форматов сети.

На краевом педсовете перед началом нового учебного года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в школах региона направлено более 900 млн руб.

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. В июле 2026 года положительно оценили медицинское обслуживание 71,7% опрошенных жителей региона.

В июле 2026 года медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Краснодара сменила рост на снижение, сократившись на 1,7% — до 177 тыс. руб. При этом медианная полная стоимость квартиры выросла на 2,7%, достигнув 8,2 млн руб.

Расходы Краснодарского края на обслуживание государственного долга в 2027 году могут увеличиться на 41% и составить 11 млрд руб. против 7,8 млрд руб. годом ранее.

Площадь посевов подсолнечника в Краснодарском крае в 2026 году сократилась на 6% по сравнению с прошлым годом — до 470 тыс. га. По этому показателю Кубань заняла девятое место среди российских регионов.

За шесть месяцев 2026 года в Краснодарском крае впервые выявили 677 случаев ВИЧ-инфекции. По итогам года показатель заболеваемости ВИЧ ожидается на уровне 2025 года — 30,4 случая на 100 тыс. населения.

28 августа юридически завершится сделка по выкупу «Росатомом» 51% акций группы компаний «Дело», принадлежащих бизнесмену Сергею Шишкареву. Стороны извещены о дате, времени и месте совершения сделки.

В Анапе продолжаются работы по ликвидации пожара на территории заповедника «Утриш». Огонь охватил 3,5 га, распространяется по горельнику 2020 года — горят сухая трава, кустарники, деревья и валежник. Причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата.