В заповеднике «Утриш» тушат пожар на 3,5 га, возникший из-за падения БПЛА

В Анапе продолжаются работы по ликвидации пожара на территории заповедника «Утриш». Огонь охватил 3,5 га, распространяется по горельнику 2020 года — горят сухая трава, кустарники, деревья и валежник. Причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата, сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

По ее словам, к тушению привлечены 51 человек и 21 единица техники: работники заповедника «Утриш», пожарные части Анапы и Абрау-Дюрсо, МБУ «Служба спасения», Новороссийский филиал Краевого лесопожарного центра, казаки и волонтеры. Идет наращивание сил и средств. Развернут оперативный штаб, который возглавил заместитель главы города Александр Анфилатов.

Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной местностью — крутыми склонами и отсутствием лесных дорог, поэтому доставка сил и средств осуществляется с помощью морских судов. Распространению огня также способствует жаркая ветреная погода. В связи со сложными условиями глава Анапы обратилась в МЧС с просьбой выделить специализированный вертолет. Его прибытия ожидают, принимаются все возможные меры для локализации огня.

Алина Зорина