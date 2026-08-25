«Росатом» завершит выкуп 51% ГК «Дело» у Сергея Шишкарева 28 августа

28 августа юридически завершится сделка по выкупу «Росатомом» 51% акций группы компаний «Дело», принадлежащих бизнесмену Сергею Шишкареву. Как сообщает отраслевое издание госкорпорации «Страна Росатом», стороны извещены о дате, времени и месте совершения сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

Выкуп проходит в рамках механизма «русской рулетки», предусмотренного корпоративным соглашением. Инициатором процедуры выступил «Росатом». Документы подготовлены и переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи, на основании которой изменения внесут в ЕГРЮЛ.

«Денежные средства в размере, определенном соглашением на основе справедливой рыночной оценки, будут доступны Сергею Шишкареву 28 августа», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация имеет опыт включения крупных активов, всегда соблюдает интересы государства и с уважением относится к коллективам и традициям входящих предприятий. Детали сделки в госкорпорации не комментируют.

После завершения сделки «Росатом» планирует в короткие сроки внедрить в ГК «Дело» отраслевые регламенты и механизмы повышения операционной эффективности, которые должны помочь сократить затраты и снизить кредитную нагрузку группы.

Алина Зорина