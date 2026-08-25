«Магнит» с 1 сентября запустит оплату цифровыми рублями во всех магазинах сети

Один из крупнейших российских ритейлеров — группа компаний «Магнит» — с 1 сентября начнет принимать оплату в цифровых рублях. Новая форма национальной валюты станет доступна во всех магазинах всех форматов сети: от «у дома» до супермаркетов и дискаунтеров, как на кассах с кассирами, так и на кассах самообслуживания. Опция также появится во всех розничных сетях группы, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Технически механизм оплаты реализован через QR-код СБП, размещенный на NFC-стикерах около касс или в интерфейсе касс самообслуживания. Покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код и одобрить транзакцию — схема аналогична оплате через СБП. Для запуска команда «Магнита» доработала программное обеспечение кассовых модулей, касс самообслуживания, учетные системы и системы управления магазинами.

Главный финансовый директор группы компаний Дмитрий Иванов отметил, что «Магнит» готов к приему платежей в новой форме национальной валюты, которая появилась в дополнение к наличным и безналичным рублям. По его словам, выбор способа платежа остается за потребителем.

Главный директор по цифровым технологиям Вячеслав Кубаев подчеркнул, что технология реализована на платформе с надежной архитектурой, обеспечивающей безопасный и стабильный прием платежей. Цифровой рубль будет доступен из приложения любого банка, который есть у покупателя.

Алина Зорина