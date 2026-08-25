Площадь посевов подсолнечника на Кубани сократилась на 6%

Площадь посевов подсолнечника в Краснодарском крае в 2026 году сократилась на 6% по сравнению с прошлым годом — до 470 тыс. га. По этому показателю Кубань заняла девятое место среди российских регионов, следует из данных аналитиков компании Ruseed.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В десятку крупнейших регионов по площади посевов Краснодарский край вошел с минимальным показателем: его опережают, в частности, Ростовская область, где подсолнечником занято около 1 млн га. За год площадь посевов в Ростовской области увеличилась на 1%. Там регион занял четвертое место. Последнюю позицию в топ-10 заняла Тамбовская область с 390 тыс. га.

По России к настоящему времени обмолочено около 3,8 тыс. га подсолнечника, из которых порядка 3 тыс. га приходится на Южный федеральный округ. Уборка в южных регионах началась раньше остальных.

По оценке Ruseed, урожайность подсолнечника пока сохраняется примерно на уровне прошлого года. Погодные условия в ближайшие недели аналитики считают благоприятными для проведения уборочной кампании.

Вячеслав Рыжков