На Кубани за полгода выявили 677 новых случаев ВИЧ-инфекции

За шесть месяцев 2026 года в Краснодарском крае впервые выявили 677 случаев ВИЧ-инфекции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве здравоохранения региона. По итогам года показатель заболеваемости ВИЧ ожидается на уровне 2025 года — 30,4 случая на 100 тыс. населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В 2025 году на Кубани выявили 1779 новых случаев ВИЧ-инфекции против 2203 случаев годом ранее. Число новых случаев за год снизилось на 19,3%, а показатель заболеваемости — с 34,5 до 30,4 случая на 100 тыс. населения, или на 11,9%.

В 2025 году обследование на ВИЧ прошли 1,99 млн жителей края — более 34,2% населения региона. Бесплатное анонимное экспресс-тестирование в прошлом году прошли более 7300 жителей Кубани. Положительный результат получили 17 человек.

Пройти тестирование можно в Центрах профилактики и борьбы со СПИД в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Туапсе и Ейске, а также во время выездных мероприятий мобильной лаборатории краевого Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Адреса центров: Краснодар — улица Митрофана Седина, 204/2; Сочи — улица Виноградная, 43/2, корпус 3; Новороссийск — проспект Ленина, 46; Туапсе — улица Армавирская, 4; Ейск — улица Энгельса, 156.

Ранее сообщалось, что в министерстве здравоохранения Краснодарского края опровергли сведения о перебоях с обеспечением антиретровирусной терапией в региональном центре по борьбе со СПИДом. Ведомство отметило, что все пациенты полностью обеспечены необходимыми лекарствами, а их отпуск осуществляется в штатном режиме. Особое внимание в минздраве обратили на сроки выдачи: они определяются врачом индивидуально и могут варьироваться — от 30 до 180 дней.

Анна Гречко