Расходы Кубани на обслуживание госдолга в 2027 году вырастут на 41%

Расходы Краснодарского края на обслуживание государственного долга в 2027 году могут увеличиться на 41% и составить 11 млрд руб. против 7,8 млрд руб. годом ранее. Об этом «Ведомостям Юг» сообщил заместитель министра финансов региона Алексей Гонтарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным краевого минфина, за первое полугодие 2026 года на обслуживание госдолга фактически было направлено 583 млн руб. В бюджете на 2028 год на эти цели предусмотрено 9,9 млрд руб.

Одновременно с ростом расходов увеличится и объем задолженности региона. По оценке минфина, к 1 января 2027 года госдолг Краснодарского края может достигнуть 134,88 млрд руб., увеличившись на 27% с начала 2026 года, когда он составлял 106,2 млрд руб. При этом окончательный объем долга будет зависеть от поступления доходов и фактических расходов краевого бюджета, отметил господин Гонтарь.

Изменится и структура задолженности. Если на начало 2026 года у региона не было банковских кредитов, то к началу 2027 года объем задолженности перед кредитными организациями может составить 54,5 млрд руб. Еще 5,5 млрд руб. планируется привлечь через размещение государственных облигаций. На бюджетные кредиты из федерального бюджета придется 74,88 млрд руб.

Рост заимствований связан с увеличением дефицита краевого бюджета. В 2026 году его плановый объем был повышен до 55,04 млрд руб. после снижения прогноза налоговых и неналоговых доходов на 27,1 млрд руб. Основная часть выпадающих доходов — 26,1 млрд руб.— приходится на налог на прибыль организаций. Снижение поступлений связывали прежде всего с ухудшением финансовых результатов предприятий топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли, строительства и торговли.

В последующие годы долговая нагрузка края может продолжить расти. По прогнозу регионального минфина, на 1 января 2028 года объем госдолга составит 146,1 млрд руб., а годом позже — 155,1 млрд руб.

Вячеслав Рыжков