На образование в Краснодарском крае в 2026 году направили около 234 млрд рублей

На августовском совещании научно-педагогической общественности региона, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили, что в 2026 году на отрасль образования направлено почти 234 млрд руб. Глава региона подчеркнул, что укрепление сферы образования остается приоритетом, несмотря на все сложности, объем финансирования не уменьшен. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За последние 10 лет в Краснодарском крае построено 114 школ и почти 230 детских садов. В этом году 1 сентября откроются шесть новых школ, в том числе школа-интернат для одаренных детей «Поколение» в Краснодаре. Чтобы уровень образования был высоким не только в городских, но и в сельских школах, по краевой программе и нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья» капитально ремонтируют 522 образовательные организации. На эти цели направлено более 1,7 млрд руб. Еще свыше 400 млн руб. выделили на ремонт семи колледжей и техникумов.

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что за последние 10 лет в крае в три раза выросло финансирование строительства новых школ и оснащения современным оборудованием.

Министр образования и науки региона Сергей Пронько сообщил, что качество образования складывается из современных условий обучения, квалифицированных кадров и налаженного учебного процесса. В 2025 году в 425 школах оснастили кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда, закупили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехнику, оборудование для швейных и кулинарных мастерских. Условия обучения улучшили для 75 тыс. школьников. В 2026 году продолжается оснащение кабинетов физики, ИЗО и музыки в 544 школах.

Алина Зорина