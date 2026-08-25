На безопасность школ Кубани в 2026 году выделили более 900 млн рублей

На краевом педсовете перед началом нового учебного года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в школах региона направлено более 900 млн руб. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края, выделенные средства направлены на оснащение учебных заведений региона камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другим оборудованием для действий в нештатных ситуациях.

Глава региона подчеркнул, что в условиях современных вызовов вопросы безопасности детей выходят на первый план. Однако, по его словам, уберечь школьников от опасности могут только взрослые, находящиеся рядом, поэтому педагоги должны быть готовы действовать по алгоритмам совместно с правоохранительными органами при любой возникшей угрозе.

«Благодарен каждому учителю, время непростое, но они продолжают свой нелегкий труд. Уверен, вместе мы справимся со всеми вызовами»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина