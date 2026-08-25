Средняя цена квадратного метра в новостройках Краснодара в июле снизилась на 1,7%

В июле 2026 года медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Краснодара сменила рост на снижение, сократившись на 1,7% — до 177 тыс. руб. При этом медианная полная стоимость квартиры выросла на 2,7%, достигнув 8,2 млн руб., а медианная площадь выставленных на продажу объектов увеличилась с 44,1 до 44,5 кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Поиска Яндекса по квартирам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем по городам России с населением более 500 тыс. человек медианная полная стоимость квартиры за месяц выросла на 2,5% — до 9 млн руб., в городах-миллионниках — также на 2,5%, до 10,2 млн руб. Стоимость квадратного метра в этих категориях росла медленнее: на 1,1 и 1,4% соответственно.

По данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», в июне число договоров долевого участия в городах-миллионниках выросло на 27,7% относительно мая. Рост связывают с повышенным спросом на фоне обсуждения изменений условий семейной ипотеки. В июле объем предложения новостроек начал сокращаться, а медианная площадь квартир впервые с начала года увеличилась до 49 кв. м в миллионниках и до 50,2 кв. м в городах с населением свыше 500 тыс. человек. По оценке ИИ-агента, увеличение площади может свидетельствовать о вымывании с рынка наиболее компактных и бюджетных лотов.

В ряде крупных городов полная стоимость квартир за месяц продолжила снижаться: в Балашихе и Самаре — на 2,7%, в Кемерове — на 2,1%, в Хабаровске — на 1,1%, в Томске — на 1%. Стоимость квадратного метра сильнее всего упала в Краснодаре (1,7%). В Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Кемерове показатель практически не изменился.

Согласно выводам ИИ-агента, дальнейшая динамика рынка будет зависеть от решений по семейной ипотеке и траектории смягчения денежно-кредитной политики. Покупателям рекомендуется учитывать не только стоимость квадратного метра, но и общий бюджет продажи, площадь, планировку и стадию готовности проекта.

Алина Зорина