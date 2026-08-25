Кубань вошла в топ-5 регионов РФ по качеству медобслуживания

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. В июле 2026 года положительно оценили медицинское обслуживание 71,7% опрошенных жителей региона, следует из данных мониторинга Минздрава России, которые приводит «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первое место заняла Чеченская Республика с показателем 83%. На второй позиции оказался Алтай с 72,7%, на третьей — Челябинская область, где качеством медпомощи удовлетворены 72,6% респондентов. Краснодарский край с результатом 71,7% обошел Санкт-Петербург, занявший пятую строчку с 71%.

В среднем по России в июле качеством медицинской помощи были удовлетворены 57,3% опрошенных. С начала года показатель остается в диапазоне 56–58%, при этом разрыв между регионами достигает более 40 процентных пунктов.

Наименьшая доля довольных медицинским обслуживанием зафиксирована в Еврейской автономной области — 41,6%. Далее в рейтинге с конца расположились Пермский край (41,7%), Херсонская область (42,6%), Ульяновская (43,3%) и Архангельская области (44,4%).

В Минздраве отмечают, что результаты опросов позволяют выявлять проблемы и определять направления для улучшения медицинской помощи в регионах. Среди причин низких оценок власти субъектов называют дефицит медицинских кадров и износ материально-технической базы отдельных поликлиник.