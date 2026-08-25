Совет по репертуарной политике рассмотрел планы новосибирских театров
Четыре новосибирских театра представили совету по репертуарной политике при министерстве культуры региона свои планы на предстоящий сезон. Об итогах заседания совета сообщила пресс-служба министерства.
«Первый театр» запланировал две премьеры. В октябре 2026 года будет показан «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери, а весной 2027-го театр представит «Три сестры» по пьесе Антона Чехова в постановке Джеммы Аветисян.
Новосибирский драматический театр анонсировал четыре премьеры, в числе которых комедия нравов «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина в постановке Константина Байдукова. Молодежный драматический театр «На Окраине», в числе прочего, готовит спектакль «Рассказы» по прозе Антона Чехова, а также литературный вечер о творчестве поэта Евгения Евтушенко.
Наконец, в Новосибирском областном театре кукол ожидается девять премьер. В основе репертуара — как классические произведения русской литературы (Александра Пушкина, Антона Чехова, Корнея Чуковского), так и современная драматургия.
Совет по репертуарной политике является совещательным органом, призванным «содействовать формированию репертуара театров региона в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями и государственной культурной, образовательной и молодежной политикой».