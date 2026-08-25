На Дону суд обязал арендатора очистить 21 га сельхозземель от зарослей
Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил иск к арендатору сельскохозяйственных земель об устранении свалки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
Нарушение, как отмечает ведомство, было выявлено в октябре 2025 года. На землях сельхозназначения в Мартыновском районе обнаружили произрастание сорной и древесно-кустарниковой растительности на площади 21 га. Участок находился в аренде у индивидуального предпринимателя.
Арендатору выдали предписание об устранении нарушения в установленный срок, однако он его не исполнил. После этого управление направило материалы дела в суд. Изучив обстоятельства дела, суд обязал арендатора в течение полугода привести участок в порядок.