Около 600 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Днем 21 августа около 600 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

По данным на 12:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания достигает двух часов.

Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, растет с 08:00 мск 21 августа.

Алина Зорина