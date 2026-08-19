В Шерегеше у горнолыжного центра выставлен на торги участок под КРТ за 52,5 млн рублей

Институт развития ДОМ.РФ объявил аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в поселке Шерегеш Кемеровской области. На торги выставлен земельный участок площадью 24,86 га, расположенный на первой линии улицы Кедровой в непосредственной близости от горнолыжного центра. Начальная цена лота составляет 52,5 млн руб. Шаг аукциона установлен в размере 1,5 млн руб. (3% от стоимости), размер задатка для участия — 5,2 млн руб. (10%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Согласно информации, размещенной на сайте «ГИС Торги», лот содержит 29 объектов и два земельных участка, предназначенных для строительства туристических комплексов. В частности, победителю предстоит построить две гостиницы для туристов площадью 26,2-32,8 тыс. кв. м и 29,6- 37,1 тыс. кв. м, гостиницу для спортсменов площадью 4 тыс. кв. м, аквапарк с термами площадью 2-2,5 тыс. кв. м, конференц-центр площадью 4-5 тыс. кв. м, культурно-развлекательный комплекс площадью 11,6-14,5 тыс. кв. м, ФОК площадью 8-10 тыс. кв. м, теннисный центр площадью 1,2-1,5 тыс. кв. м, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Минимальная поэтажная площадь объектов капитального строительства указана в объеме не менее 165,2 тыс. кв. м, максимальная — 206,5 тыс. кв. м.

В непосредственной близости от участка расположены гостиницы, горнолыжные спуски, а также индивидуальные жилые дома. Заявки на участие в торгах принимаются с 19 августа по 14 сентября, победителя определят 18 сентября. Договор планируется заключить на 20 лет. При этом разрешение на строительство первой очереди должно быть получено через два года после подписания документа.

Лолита Белова