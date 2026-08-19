В Шерегеше у горнолыжного центра выставлен на торги участок под КРТ за 52,5 млн рублей
Институт развития ДОМ.РФ объявил аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в поселке Шерегеш Кемеровской области. На торги выставлен земельный участок площадью 24,86 га, расположенный на первой линии улицы Кедровой в непосредственной близости от горнолыжного центра. Начальная цена лота составляет 52,5 млн руб. Шаг аукциона установлен в размере 1,5 млн руб. (3% от стоимости), размер задатка для участия — 5,2 млн руб. (10%).
Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ
Согласно информации, размещенной на сайте «ГИС Торги», лот содержит 29 объектов и два земельных участка, предназначенных для строительства туристических комплексов. В частности, победителю предстоит построить две гостиницы для туристов площадью 26,2-32,8 тыс. кв. м и 29,6- 37,1 тыс. кв. м, гостиницу для спортсменов площадью 4 тыс. кв. м, аквапарк с термами площадью 2-2,5 тыс. кв. м, конференц-центр площадью 4-5 тыс. кв. м, культурно-развлекательный комплекс площадью 11,6-14,5 тыс. кв. м, ФОК площадью 8-10 тыс. кв. м, теннисный центр площадью 1,2-1,5 тыс. кв. м, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Минимальная поэтажная площадь объектов капитального строительства указана в объеме не менее 165,2 тыс. кв. м, максимальная — 206,5 тыс. кв. м.
В непосредственной близости от участка расположены гостиницы, горнолыжные спуски, а также индивидуальные жилые дома. Заявки на участие в торгах принимаются с 19 августа по 14 сентября, победителя определят 18 сентября. Договор планируется заключить на 20 лет. При этом разрешение на строительство первой очереди должно быть получено через два года после подписания документа.