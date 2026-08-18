Бизнес-партнера экс-совладельца «Буквоеда» банкротят из-за долга в 1,9 млн

Банк «Санкт-Петербург» инициировал банкротство предпринимателя Олега Никифорова из-за задолженности в 1,9 млн рублей. Среди его бизнес-партнеров — учредитель IT-компаний, поставляющих программные продукты для МФЦ Ленобласти, Олег Масензов, сын бизнесмена Давида Трактовенко Вячеслав и экс-совладелец сети «Буквоед» Денис Котов. В разных компаниях они владеют долями вместе с господином Никифоровым, пишет «Деловой Петербург».

По данным «Контур.Фокус», господин Никифоров является совладельцем трех компаний с совокупными активами 81 млн рублей. Он владеет долями в ООО «ОФПК», застройщике коттеджного поселка у деревни Низино Ломоносовского района и нескольких жилых домов в центре Петербурга, а также в агентстве недвижимости «Флэт фонд». Третья компания — ООО «Культурная столица», специализируется в компьютерных технологиях.

Банкротство господина Никифорова, как пишет издание, может затронуть его партнеров: его доли в компаниях могут войти в конкурсную массу и быть проданы с торгов. До продажи правами участника будет распоряжаться финансовый управляющий. Совладельцы смогут воспользоваться преимущественным правом покупки доли по ее действительной стоимости. Если устав запрещает вход третьих лиц, им может потребоваться выплатить победителю торгов стоимость доли.

Карина Дроздецкая