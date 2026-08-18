Поезд «Новороссийск—Москва» изменит номер и расписание с сентября

Поезд между Новороссийском и Москвой с сентября изменит нумерацию и график движения. Пассажиры смогут отправляться из Москвы в Новороссийск утром, а обратно — поздним вечером, сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Состав №158/157 будет отправляться с Казанского вокзала Москвы с 2 сентября по 14 ноября, а затем с 27 ноября по 10 января. Отправление запланировано на 10:15, прибытие в Новороссийск на следующий день в 15:10.

В обратном направлении поезд №157/158 будет отправляться из Новороссийска с 3 сентября по 14 ноября, кроме 12 октября, а также с 27 ноября по 11 января. Время отправления — 22:35, прибытие в Москву — через день в 04:20.

С 15 по 26 ноября поезд будет ходить из Москвы под номером №172: отправление в 10:15, прибытие в Новороссийск на следующий день в 14:24. В обратном направлении 13 октября и с 16 по 27 ноября состав №171 будет отправляться из Новороссийска в 02:20.

Поезда будут следовать через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Состав №158/157 также будет проходить через Краснодар. Продажи билетов на измененные рейсы пока не открыты.

Анна Гречко