Главные новости за 17 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников 11–12 августа. Повреждения зафиксированы в 705 квартирах и 106 частных домах, основной ущерб — остекление, сообщила администрация города.

Ситуация с доступностью топлива на автозаправочных станциях Кубани усложнилась. В регионе не работают 120 АЗС.

Греческий танкер подвергся удару в акватории Черного моря недалеко от берегов Новороссийска. Речь идет о танкере класса Suezmax под названием «Скирос». Он способен вмещать около 1 млн баррелей нефти.

Средняя стоимость полного набора одежды, обуви, рюкзака и канцелярии для школьника в Краснодаре составляет около 50–60 тыс. руб. В расчет, проведенный «Ъ-Кубань», вошли данные из магазинов одежды и канцелярских отделов в одном из торговых центров города.

За пять лет из границ населенных пунктов Кубани исключили более 63,5 тыс. га сельхозугодий, в ближайшее время планируется вывести еще порядка 35 тыс. га.

Сергей Лагутин назначен заместителем губернатора Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. На новой должности господин Лагутин будет курировать несколько структур, связанных со строительством, градостроительством, жилищным контролем и гражданской обороной.

В Геленджике восстановили права 42 участников долевого строительства ЖК «Южный берег». Дольщикам выплатили компенсации на общую сумму 366,75 млн руб.

На реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре завершены первоочередные и противоаварийные работы, а сейчас подрядчик приступил к разработке основного котлована и усилению конструкций здания. Завершить строительно-монтажные работы концессионер должен до конца 2028 года.

17 августа в Краснодаре работали 80 автозаправочных станций. По данным МЦУ города, АИ-92 был доступен на 52 АЗС, АИ-95 — на 38, АИ-100 — на трех, дизельное топливо — на 69 объектах.

У берегов Севастополя в Черном море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Подземный толчок произошел 17 августа в 01:22 по местному времени. Эпицентр находился в Севастопольском районе на глубине 40 км.