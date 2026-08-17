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Ситуация с доступностью топлива на АЗС на Кубани усложнилась

Ситуация с доступностью топлива на автозаправочных станциях Кубани усложнилась. В регионе не работают 120 АЗС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно данным министерства ТЭК и ЖКХ региона, ситуация несколько ухудшилась в последние две недели. Сейчас Минэнерго России занимается изменением логистических цепочек поставок топлива.

В крае по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения под руководством заместителя главы региона Евгения Пергуна. В настоящее время в регионе работают более 920 АЗС. На заправках продолжают дежурить волонтеры и казаки, действует ограничение на отпуск топлива на один автомобиль, приостановлена продажа в канистры и другие емкости.

Жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок.

Алина Зорина

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