Ситуация с доступностью топлива на АЗС на Кубани усложнилась

Ситуация с доступностью топлива на автозаправочных станциях Кубани усложнилась. В регионе не работают 120 АЗС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно данным министерства ТЭК и ЖКХ региона, ситуация несколько ухудшилась в последние две недели. Сейчас Минэнерго России занимается изменением логистических цепочек поставок топлива.

В крае по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения под руководством заместителя главы региона Евгения Пергуна. В настоящее время в регионе работают более 920 АЗС. На заправках продолжают дежурить волонтеры и казаки, действует ограничение на отпуск топлива на один автомобиль, приостановлена продажа в канистры и другие емкости.

Жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок.

Алина Зорина