В Краснодаре утром 17 августа топливо доступно на 80 АЗС

Утром 17 августа в Краснодаре работали 80 автозаправочных станций. По данным МЦУ города, АИ-92 был доступен на 52 АЗС, АИ-95 — на 38, АИ-100 — на трех, дизельное топливо — на 69 объектах. При этом ситуация в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В сети «Роснефть» работающие АЗС находятся на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Котовского, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской набережной и Крупской, а также на Ростовском шоссе, возле станицы Елизаветинской и на трассе Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина.

У «Лукойла» топливо отпускают на станциях возле станицы Старокорсунской, на Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Российской, в Мирном проезде, на Тополиной, Западном обходе, Коммунаров и Ставропольской.

АЗС сети «Газпром» работают на Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Ростовском и Ейском шоссе.

У «Газпромнефти» работающие объекты расположены на Селезнева, Уральской, Лизы Чайкиной, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской. Также топливо отпускают на Западном обходе, трассе Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар и возле хутора Ленина.

В сети Rusoil работающие АЗС находятся на Дальней, Бабушкина, Селезнева, Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского и Пластунской. У «Татнефти» действует станция на Ростовском шоссе. Заправка сети VP работает возле поселка Индустриального.

Станции «СитиОйл» работают на Мачуги и Ростовском шоссе, Teboil — на Сормовской и Новороссийской. У «Уфимнефти» действуют АЗС на Дзержинского, Солнечной, Восточном обходе и Ростовском шоссе.

Сеть Atan представлена работающими заправками на 1-й Дорожной, у хутора Ленина и на Красных Партизан. АЗС «КТК» работает на Александра Покрышкина, «Ирбис» — на Степана Разина, PNB — на Монтажников, «Сивнефть» — на Уральской, «ЮНК» — на Российской, «Партнер» — на Уральской, «ОПТИ» — на Красных Партизан, Petrol — на улице 70-летия Октября.

На части автозаправочных станций собственники установили ограничения на отпуск топлива. На таких объектах горючее отпускают только в баки автомобилей.

Еще 26 АЗС временно не отпускают топливо. Девять объектов закрыли на ремонт или ребрендинг. Информация отражает ситуацию на утро 17 августа и может меняться в течение дня.

Мария Удовик