В мэрии Краснодара заявили об отсутствии отставания от сроков реконструкции «Авроры»

На реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре завершены первоочередные и противоаварийные работы, а сейчас подрядчик приступил к разработке основного котлована и усилению конструкций здания. Завершить строительно-монтажные работы концессионер должен до конца 2028 года, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: http://m.tastedby.me/ Фото: http://m.tastedby.me/

На объекте усиливают существующие железобетонные и металлические конструкции, монтируют свайное ограждение по периметру котлована и металлоконструкции вокруг здания. Для строительства подземной части запущена система водопонижения грунтовых вод. После завершения монтажа металлоконструкций вокруг здания планируется установить декоративный баннер, который должен улучшить его внешний вид на время реконструкции.

В мэрии краевой столицы заявили, что отставания от сроков, установленных концессионным соглашением, сейчас не наблюдается. Также мэрия не получала от ООО «Инвестстрой» информации о проблемах с поставками строительных материалов или оборудования.

Отдельно в администрации уточнили сроки благоустройства территории. В проекте предусмотрены посадка деревьев и кустарников, клумбы, дорожки, лавочки и светильники. К этим работам концессионер планирует приступить в первом квартале 2028 года, завершить их должны до ввода комплекса в эксплуатацию.

При этом работы по сохранению скульптуры «Аврора» уже полностью завершены. После окончания реконструкции основного здания ее вернут на историческое место перед кинотеатром.

Реконструкция «Авроры» проводится в рамках концессионного соглашения между администрацией Краснодара и ООО «Инвестстрой». Проект предусматривает создание культурно-досугового комплекса с кинозалом на 1,2 тыс. мест, фудкортом, рестораном и подземной парковкой при сохранении исторического облика здания. Объем инвестиций оценивается в 2,8 млрд руб.

Кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году и в 1981 году получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Реконструкция началась в 2015 году, однако затем была приостановлена из-за проблем с несущими конструкциями. В 2019 году концессионное соглашение заключили с «Инвестстроем». Изначально завершить работы планировали в 2024 году, позднее срок перенесли на конец 2028-го.

Нурий Бзасежев