Сергей Лагутин стал заместителем губернатора Краснодарского края

Сергей Лагутин назначен заместителем губернатора Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. На новой должности господин Лагутин будет курировать несколько структур, связанных со строительством, градостроительством, жилищным контролем и гражданской обороной, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В зону ответственности Сергея Лагутина войдут департамент строительства Краснодарского края, государственная жилищная инспекция, департамент по архитектуре и градостроительству, министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также департамент по надзору в строительной сфере.

Сергей Лагутин родился 14 мая 1992 года в Новочеркасске Ростовской области. В 2014 году он окончил Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». В 2026 году господин Лагутин получил образование в Южно-Российском институте управления по направлению «Государственное и муниципальное управление».

С 2011 года господин Лагутин работал в организациях, связанных с техническими испытаниями, архитектурой и инженерными изысканиями. В 2016–2025 годах он занимал инспекторские и руководящие должности в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В этот период его работа была связана, в частности, с федеральным государственным надзором в области промышленной безопасности и федеральным государственным строительным надзором.

С апреля 2025 года Сергей Лагутин исполнял обязанности заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. В июне 2026 года его назначили заместителем руководителя этого управления.

Господин Лагутин награжден благодарностью и почетной грамотой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также он получил благодарности правительства России и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.