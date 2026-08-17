В Геленджике выплатили 367 млн рублей обманутым дольщикам

В Геленджике восстановили права 42 участников долевого строительства ЖК «Южный берег». Дольщикам выплатили компенсации на общую сумму 366,75 млн руб., сообщили «Ъ-Новороссийск» в департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Выплаты проводились в 2024–2025 годах. Застройщиком жилого комплекса выступало ООО «Нестер ТВ». Изначально объект планировали достроить в декабре 2020 года, однако сроки были нарушены. 28 ноября 2025 года ЖК «Южный берег» исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО).

Сейчас в региональном реестре остаются три объекта, обязательства по которым не исполнены перед 349 участниками долевого строительства. В перечень входят ЖК «Луч» и ЖК «Заря» в Краснодаре, а также апарт-комплекс Grand Royal в Сочи. Восстановить права дольщиков двух краснодарских объектов планируется во втором квартале 2027 года.

Еще один объект — ЖК «Анит-Сити» в Краснодаре — исключили из ЕРПО 1 июля 2026 года. Разрешение на его ввод в эксплуатацию администрация города выдала 30 июня, а с 1 августа началась передача ключей участникам строительства.

Нурий Бзасежев