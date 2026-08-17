Рядом с Новороссийском атакован греческий танкер

Греческий танкер подвергся удару в акватории Черного моря недалеко от берегов Новороссийска. Речь идет о танкере класса Suezmax под названием «Скирос». Он способен вмещать около 1 млн баррелей нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

«Греческий нефтяной танкер попал под атаку в Черном море»,— говорится в сообщении.

По данным агентства, атака произошла в воскресенье после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее сообщалось, что Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта на альтернативные маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На фоне изменений в работе КТК Турция возобновила выдачу разрешений на проход судов через проливы в направлении Черного моря, в том числе к российским портам.

Кроме того, 9 августа танкер Aegean Dream вошел в Дарданеллы и направился к терминалу КТК в Новороссийске. Судно ожидало разрешения на проход с 6 августа. В тот же день разрешение на транзит до Новороссийска получил контейнеровоз Mehmet Kahveci A.

Алина Зорина