Сбор ребенка в школу в Краснодаре обойдется в среднем в 50–60 тысяч рублей

Средняя стоимость полного набора одежды, обуви, рюкзака и канцелярии для школьника в Краснодаре составляет около 50–60 тыс. руб. В расчет, проведенный «Ъ-Кубань», вошли данные из магазинов одежды и канцелярских отделов в одном из торговых центров города.

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В среднем по городу базовая школьная форма — брюки или юбка, пиджак или жилет, рубашка или блузка — обходится в 5–8 тыс. руб. Брюки для девочки стоят около 2,6–2,8 тыс. руб., для мальчика — 1,8–3 тыс. руб. Юбка — 1,7–2,6 тыс. руб., сарафан — 1,8–3,3 тыс. руб. Пиджак — 5 тыс. руб., жилет — 1,5–2,6 тыс. руб. Рубашка обойдется в 1,2–3 тыс. руб., блузка — 1,4–2,6 тыс. руб., школьное поло — 1,3–2,3 тыс. руб. Галстук или бабочка — 300–500 руб. Большинство школьных пиджаков и брюк производят из полиэстера, вискозы, эластана и нейлона. Рубашки и блузки чаще всего выполнены из хлопка или хлопка с добавлением спандекса для эластичности. Спортивная форма представлена изделиями из хлопка и полиэстера: кофта худи — 2,8 тыс. руб., спортивные штаны — 2,6–2,8 тыс. руб., кофта на замке — 3 тыс. руб. Сменная обувь: туфли для девочки — 3,6–4,5 тыс. руб., для мальчика — 5 тыс. руб. Спортивные кроссовки — 3–4,6 тыс. руб. Осенняя обувь — около 4–4,6 тыс. руб. Носки — от 150 до 600 руб. за набор из трех пар.

Рюкзак для школьника в Краснодаре можно купить за 1,2–7,4 тыс. руб. Качественная модель с ортопедической спинкой в среднем стоит 3–4 тыс. руб. Некоторые варианты уже включают пенал и мешок для сменки — около 500 руб. Для девочек дополнительно потребуются резинки для волос (110–250 руб.) и бантики (200–350 руб.).

Канцелярский набор обойдется примерно в 3–6,5 тыс. руб. В него входят: дневник (200–750 руб.), тетради тонкие (35–55 руб. за штуку), толстые на 96 листов (120–150 руб.), набор обложек (90–110 руб.), ручки шариковые (80–130 руб.), гелевые (около 310 руб. за набор из трех), карандаши простые (в наборе с точилкой и ластиком — 210–220 руб.), цветные карандаши (около 300 руб.), фломастеры (175–325 руб.), альбомы для рисования (99–170 руб.), гуашь (270–440 руб.), акварель (170–310 руб.), кисти (60–100 руб.), пластилин (около 250 руб.), клей ПВА (80 руб.), ножницы (150–550 руб.), пенал (200–700 руб.), папка для тетрадей (300–480 руб.), подставка для книг (280 руб.), калькулятор (около 1 тыс. руб.) и фартук для рисования (350–850 руб.).

В большинстве школ родителям также приходится докупать печатные тетради по отдельным предметам, атласы и контурные карты — это добавляет еще 1–3 тыс. руб. Если в школе установлена единая форма от конкретного поставщика, стоимость комплекта может достигать 10–15 тыс. руб.

Таким образом, средний чек на сборы в школу для ученика начальной или средней школы в Краснодаре составляет 50–60 тыс. руб. При этом итоговая сумма зависит от возраста ребенка, требований школы и выбора торговой точки. Цены собраны в ходе обхода четырех магазинов одежды и трех канцелярских отделов в одном из торговых центров Краснодара в августе 2026 года и округлены до средних значений.

Алина Зорина