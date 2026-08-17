Более 700 квартир и 100 домов повреждены после атаки БПЛА на Новороссийск

В Новороссийске продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников 11–12 августа. Повреждения зафиксированы в 705 квартирах и 106 частных домах, основной ущерб — остекление, сообщила администрация города. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Рабочие группы районных администраций завершили подомовые обходы, в работе остаются точечные обращения.

Параллельно городские службы, управляющие компании и волонтеры расчищают территории: убирают строительный мусор, осколки и поваленные деревья. В администрациях районов продолжается прием документов и формирование списков пострадавших. На данный момент в списках на получение компенсаций — 521 человек. Власти намерены ускорить этот процесс.

Трое пострадавших остаются в больницах: двое — в тяжелом состоянии в краевой больнице, один пациент находится под наблюдением медиков в городской больнице.

Алина Зорина