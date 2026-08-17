Из границ населенных пунктов Кубани исключили 63,5 тысячи га сельхозугодий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор региона Виктор Винецкий провели совещание по утверждению генеральных планов. За пять лет из границ населенных пунктов исключили более 63,5 тыс. га сельхозугодий, в ближайшее время планируется вывести еще порядка 35 тыс. га, сообщили в администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В совещании приняли участие руководитель следственного управления СКР по краю Андрей Маслов, заместители главы региона, руководители профильных ведомств и муниципалитетов.

Как отметил Вениамин Кондратьев, за пять лет в Краснодарском крае разработаны и скорректированы 202 градостроительных документа поселений, станиц и городов, включая Краснодар, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ и Армавир.

Губернатор подчеркнул, что градостроительные документы должны отвечать интересам жителей, инвесторов и бизнеса, а также способствовать развитию экономики, курортного и аграрного потенциала. Он отметил важность исключения из границ населенных пунктов ценных сельхозугодий и выявления фактов хаотичной застройки без социальной инфраструктуры. При этом дома, которые жители, особенно многодетные семьи и семьи участников СВО, уже построили на землях сельхозназначения до принятия генплана, сносить не будут.

Для дальнейшей работы создана межведомственная рабочая группа под руководством заместителя главы региона Романа Лузинова. Она точечно разберет каждый случай вывода земель из сельхозоборота, даст правовую оценку использования спорных участков и при необходимости привлечет к ответственности недобросовестных застройщиков и должностных лиц.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков доложил, что разработана краевая программа по исключению сельхозугодий из границ населенных пунктов. Наиболее активно работа ведется в Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Темрюкском районе.

Алина Зорина