Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали у берегов Севастополя

У берегов Севастополя в Черном море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Подземный толчок произошел 17 августа в 01:22 по местному времени. Эпицентр находился в Севастопольском районе на глубине 40 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского, эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря. Расстояние от него до Севастополя составило 51 км, до Симферополя — 107 км.

Расчетная интенсивность землетрясения в эпицентре составила 2,5 балла. При этом на суше колебания оказались ниже предела чувствительности. Землетрясение произошло на глубине 40 км. Эпицентр находился в пределах Севастопольского района Черного моря, в 51 км от Севастополя и в 107 км от Симферополя, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.

Мария Удовик