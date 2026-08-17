«Честный знак» обучит 70 тамбовских учителей информатики IT-технологиям

С 18 по 20 августа 2026 года на базе Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) в Тамбовской области пройдет очный этап программы повышения квалификации для учителей информатики региона. Образовательный модуль разработан экспертами оператора государственной системы маркировки «Честный знак» — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — в рамках проекта «Техноматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Программа соберет около 70 педагогов. Участники будут работать с федеральными экспертами и IT-специалистами, посещать лекции и практикумы, выполнять командные задания и разрабатывать собственные образовательные проекты. Содержание курса построено на реальных кейсах IT-компании и направлено на развитие профессиональных компетенций в области искусственного интеллекта, алгоритмов, цифровых инструментов и вычислительного мышления.

Обучение пройдет в смешанном формате: трехдневный очный интенсив, самостоятельная и дистанционная работа, консультационное сопровождение и итоговая аттестация. Общий объем программы — 48 академических часов. По итогам обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца МичГАУ.

С началом нового учебного года педагоги приступят к преподаванию для школьников 5–11 классов дополнительных образовательных программ: «Основы проектной деятельности», «Робототехника», «Программирование», «Веб-разработка», «Графический дизайн», «Прототипирование и моделирование». С сентября по декабрь 2026 года «Честный знак» планирует открыть в Тамбовской области не менее десяти учебных групп с охватом около 100 школьников.

Проект «Техноматика» разработан компанией «Честный знак» в продолжение приказа Минцифры России, который, как отмечают в ЦРПТ, «меняет роль IT-бизнеса в образовании». Тамбовская область станет следующим регионом внедрения проекта после Иркутской области, где программа была впервые апробирована в июне 2026 года. До конца учебного года в сообщество учителей информатики войдут Республика Калмыкия, Ростовская, Архангельская и Курганская области. В 2027 году компания планирует продолжить реализацию образовательных программ в действующих регионах и расширить географию присутствия.